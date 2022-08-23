اتفرج _ انت الان تتابع خبر رسالة من نوال الزغبي قبل حفلها في مهرجان القلعة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرصت الفنانة نوال الزغبي، على توجيه رسالة هامة، قبل حفلها ضمن فعاليات الدورة الثلاثين لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء، والمقرر إقامته يوم الخميس المقبل الموافق 25 أغسطس.

حيث نشرت “نوال” من خلال حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قالت فيها: “مصر الحبيبة جيالك وفاتحة قلبي ومشاعري الكبيرة ليكى”.

وتتولى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، تنظيم فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ويشرف على المهرجان الدكتور خالد داغر، رئيس البيت الفني للموسيقى والأوبرا والباليه.

أخر حفلات نوال الزغبي

يُذكر أن الحفل الأخير الذي أحيته المطربة نوال الزغبي، كان في سوريا، وذلك يوم الجمعة الموافق 16 يوليو، والذي شهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا، قدمت “نوال” من خلاله باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة، والتي لاقت تفاعل كبير من قِبل الجمهور.

كما طرحت نوال الزغبي مؤخرًا على منصة الفيديوهات الشهيرة “يوتيوب”، أحدث أغنياتها والتي تحمل اسم “حفلة”، وهي من كلمات هاني صارو وألحان أحمد زعيم وتوزيع عمرو الخضري.