اتفرج _ انت الان تتابع خبر محمود العسيلي يقدم ديو جديد مع نجمة برنامج الدوم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قدم المطرب محمود العسيلي، ديو جديد مع نجمة برنامج الدوم أسماء الجمل، بعنوان “طمنوني”، والذي تم طرحه اليوم على “اليوتيوب”.

حيث طرحت شركة ميديا هب بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، الكليب الجديد، والذي شهد التعاون الأول بين محمود العسيلي وأسماء الجمل بعد فوزها في أول موسم من برنامج الدوم.

أغنية “طمنوني” من كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع وميكس وماستر علي فتح الله، وأنتج الأغنية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة سعدي جوهر، وأخرج الفيديو كليب أحمد المرسي.

كلمات أغنية “طمنوني” لـ محمود العسيلي

تقول أغنية “طمنوني” للمطرب محمود العسيلي وأسماء الجمل:

طمنوني على اللي عايش فيا ومفارق عيوني

واللي قلبي وروحي عنه بيسألوني

عامل إيه وأخباره إيه

حب بعدي ولا لسه عرفوني؟هي فينها؟

لسه باقية على اللي كان بيني وبينها

ده اللي من يوم بعدها وفاضي مكانها

نفسي يبقى مكاني فاضي أصلي عايش على الأمل ده صدقوني