اتفرج _ انت الان تتابع خبر مطرب المهرجانات علي لوكا لمنتقدي الغناء: بطلوا مخدرات وخمرة الأول والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شن مؤدي المهرجانات علي لوكا، هجومًا حادًا على منتقدي الغناء، مطالبهم بالإقلاع عن شرب الخمور والمخدرات أولأثا، قبل الإفتاء بحرمانية الغناء.

حيث نشر “لوكا” عبر خاصية القصص القصيرة في حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” ما يلي: “بطلوا مخدرات وخمرة الأول اللي متأكدين إنها حرام طبعًا وبعد كده اسألوا على المزيكا حرام ولا حلال”.

سبب هجوم علي لوكا على منتقدي الغناء

يُذكر أن هجوم علي لوكا على منتقدي الغناء، جاء بعد الجدل الذي أثاره خلال الفترة الأخيرة كلًا من مطرب الراب مروان موسى والموزع الموسيقي مولوتوف.

حيث سأل مروان موسى على تويتر: “هي المزيكا حرام؟”، ليرد عليه مولوتوف قائلًا: “الآذان مزيكا والقرآن بيتقال بمقامات شرقية موسيقية فالموسيقى جزء من الحياة والكون والطبيعة واللي بيقول إنها حرام فاقد لمعنى الحياة وعايز الناس كلها تعيش في سجن وبجد لو في حد شايف المزيكا حرام وبيسمعني أقولكو أخرج من عندي عشان أنا مش بحب الناس المتناقضة”.