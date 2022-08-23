اتفرج _ انت الان تتابع خبر عبد الفتاح الجريني يكشف عن أغلى هدية جاءته قبل زفافه والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني، على الكشف عن أغلى هدية جاءته قبل ساعات من زفافه الذي بدء مساء الإثنين في الدار البيضاء.

حيث نشر “الجريني” من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو قال فيه: “بشكر كل الناس بزاف، لكن هناك شخص عمل مجهود هشاركه معاكم وهو إنسان غالي.

وكشف “الجريني” عن الهدية التي تلقاها وهي مصحف وسيف وعطر، وقال عنها: “هذا هو الغالي فيها كتاب الله”.

عبد الفتاح الجريني ينشر تحضيرات زفافه

وكان المطرب عبد الفتاح الجريني، قد شارك متابعيه على حسابه بإنستجرام، أخر تحضيرات زفافه على الفنانة المغربية جميلة البدوي، وقال في مقطع فيديو: “”هشارككم تحضيرات الزفاف الليلة، شكرا بزاف لكل الناس اللي باركوا لينا، من المغرب أو من خارج المغرب”.

كما نشر “الجريني” قبل يومين من حفل زفافه، مجموعة من صور ليلة حنته والتي جمعته بعروسه جميلة البدوي، حيث ظهر الثنائي في مشهد رومانسي، وأبرزا نقش الحنة المرسوم على أيديهما.