اتفرج _ انت الان تتابع خبر بهذه الطريقة احتفل محمد هنيدي بفوز الزمالك بالدوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان محمد هنيدي، على الاحتفال بفوز فريقه الزمالك ببطولة الدوري العام المصري الممتاز، للمرة الرابعة عشر في تاريخه.

حيث نشر “هنيدي” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قال فيها: “مبروك للأبطال، مبروك لكل الجمهور العظيم، الدوري زملكاوي”.

ثم نشر تغريدة أخرى قال فيها: ” أنباء عن رفض درع الدوري مغادرة ميت عقبة، وعن نيته عدم المغادرة لغاية لما يصدي هناك، من كتر الركنة طول الـ ٨٠٠ سنة الجاية، أو يغزونا الفضائيين لمحاولة سرقة درع الدوري، وساعتها هندهلهم عادي، عشان هيكون عندنا منه كتير”.

أخر أعمال محمد هنيدي

يُذكر أن فيلم “الإنس والنمس” الذي عُرض عام 2021، هو أخر عمل فني قدمه الفنان محمد هنيدي، وهو من إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق.

شارك في بطولة الفيلم كلًا من منة شلبي، عمرو عبد الجليل، محمود حافظ، صلاح عبد الله، صابرين، شريف دسوقي، بيومي فؤاد، سليمان عيد، محمد جمعة، هشام منصور، عارفة عبد الرسول.