اتفرج _ انت الان تتابع خبر هكذا علق نبيل الحلفاوي على فوز الزمالك ببطولة الدوري والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على التعليق على فوز فريق نادي الزمالك ببطولة الدوري العام المصري الممتاز، وذلك بعد هزيمة فريق بيراميدز من فريق فيوتشر اليوم.

حيث نشر “الحلفاوي” من خلال حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، تغريدة قال فيها: “بخسارة بيراميدز اليوم يصبح الزمالك هو الفائز بالدوري ال 14 في تاريخه”.

وتابع: “مبروك لأصدقائنا الزمالكاوية ولجمهور الزمالك ولاعبيه وجهازه الفني. تسعدنا فرحتكم، الزمالك وجمهوره عشرة عمر مليئة بذكريات لا تنسى. ربنا يجمعنا في الخير وبالمحبة دائما”.

وكان نادي الزمالك قد ضمن اليوم الفوز بالدوري رسميًا، قبل لقاءه غدًا مع نادي الاتحاد السكندري، وقبل انتهاء مسابقة الدوري بثلاثة جولات.

أخر أعمال نبيل الحلفاوي

يُذكر أن أخر عمل فني قدمه الفنان نبيل الحلفاوي هو مسلسل “القاهرة كابول”، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2021، وهو من بطولة فتحي عبد الوهاب، طارق لطفي، حنان مطاوع، خالد الصاوي، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسام علي.