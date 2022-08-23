اتفرج _ انت الان تتابع خبر صور احتفال ما قبل زفاف عبد الفتاح الجريني وجميلة البدوي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشر المطرب المغربي عبد الفتاح الجريني احتفالات ما قبل حفل زفافه على الفنانة جميلة البدوي، والذي بدأ منذ قليل على الطريقة المغربية في الدار البيضاء.

حيث شارك “الجريني” متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ما قبل حفل الزفاف، والتي نشرها عبر خاصية القصص القصيرة بحسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

حنة عبد الفتاح الجريني

وقد نشر المطرب عبد الفتاح الجريني، مجموعة من الصور التي جمعته بعروسه، ضمن احتفاله بليلة الحنة قبل يومين من زفافه.

وظهر “الجريني” وعروسه في إطلالة رومانسية، حيث احتضنا بعضهما البعض، وأبرزا نقش الحنة على أيديهما للجمهور.

وأرفق عبد الفتاح الجريني مع صور الحنة التعليق التالي: “هشارككم تحضيرات الزفاف الليلة، شكرا بزاف لكل الناس اللي باركوا لينا، من المغرب أو من خارج المغرب”.