اتفرج _ انت الان تتابع خبر يا بخت الرملة.. درة تتألق من الشاطئ على إنستجرام والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - استطاعت الفنانة التونسية درة، لفت الأنظار إليها، بعد أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي خلال قضائها عطلتها الصيفية.

حيث نشرت “درة” عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورة جديدة ظهرت فيها وهي مرتدية توب أزرق ونظارة شمس، وكانت جالسة على أحد الشواطئ للاستجمام.

أحدث أعمال درة

يُذكر أن الفنانة التونسية درة، كانت قد شاركت مؤخرًا في بطولة فيلم “جدران” والذي يُعرض حاليًا على منصة واتش ات.

يشارك درة بطولة فيلم “جدران” كلًا من فراس سعيد، أحمد بدير، نيكولا معوض، أحمد عبد الهادي، عزت زين، والفيلم من تأليف هيثم مصطفى الدهان، وإخراج محمد بركة.

تدور أحداث فيلم “جدران” حول فتاة تدعى “ليلى” تنتقل إلى منزل قديم بعدما تركت منزلها، حتى تبحث عن مستندات تثبت ملكية والدتها لهذا المنزل، وخلال وجودها في المنزل تكتشف حقائق تصدمها عنه.