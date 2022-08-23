اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – منة فضالي جرحت قلوب العاشقين بالبجامة الهوت شوت والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة منة فضالي، صور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت منة فضالي، خلال تواجدها في دول الإمارات العربية الشقيقة، مرتدية بجامة نوم مكونه من تيشرت من اللون الأسود وهوت شوت من اللون الأحمر والمكشوف من منطقة الصدر والأكتاف وبنطال مع ترك شعرها على ظهرها و”بتتمرجح” واستخدمت الكثير من المكياج مما أثار اعجاب كافة جمهورها، معلقة : السلام.

وحظيت بالكثير من الإعجاب والتعليقات علي الصورة مثل :رائعة الجمال والأنوثة والجاذبية والإثارة يا منوشة – منوش حبيبة قلبي لك تئبري قلبي ياقلبي انتي.