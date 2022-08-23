اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف الإسبانية ولعت الساحل الشمالي بالأسود أبو شراشيب والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمهورها صورة جديد لها من عطلتاها الصيفية في احدي المدن الساحلية, وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.

وظهرت رانيا يوسف، مرتدية فستان من اللون الأسود المشكوف من منطقة الأرحل بالكامل ومنطقة الصدر بشكل كبير وتستعرض مفاتنها ،بشكل أثار إعجاب محبيها، معلقة أنا أقوى لأنه كان علي أن أكون. أنا أذكى بسبب أخطائي ، وأسعد لأنني عرفت الحزن والحكمة من كل دروسي.وحصلت علي كثير من التعليقات علي الصور مثل الاعظم في مصر والعالم والله- رانيا الأسبانيه.