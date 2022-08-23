انت الان تتابع خبر بالفيديو.. افتكاسة جديدة لتناول الآيس كريم.. أمينة شلباية خلاص هتعلمكم اتيكيت كل حاجة والان مع التفاصيل

افتكاسة جديدة لتناول الآيس كريم تكشفها أمينة شلباية

رياض - احمد صلاح - قامت أمينة شلباية خبيرة الأتيكيت بنشر فيديو افتكاسة جديدة لتناول الآيس كريم، وذلك يأتي بالتزامن مع فصل الصيف وارتفاع درجة حرارة الطقس، وأيضاً لجوء الكثير من الأشخاص لتناول الكثير من المثلجات التي تشعرهم بأن الطقس مميز.

وأعلنت أمينة شلباية من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، عن افضل طريقة لتناول الآيس كريم، وهي أن أفضل أداة لتناوله هي الأستيك الخشب وليست المعلقة المعدنية إذا كنت تريد أن تتذوق من جميع الأطباق.

ووجت شلباية تحذير من تناول الآيس كريم بكمية كبيرة من الملعقة، وأشارت قائلاً “متلحسش المعلقة للآخر، ولا تشرب اللي ساح في الطبق”، وأما في حالة تناول الآيس كريم البسكويت قالت “تناول الآيس كريم بالمعلقة وعند الانتهاء منه تناول البسكويت، وأمسك منديل في ايدك منعا لسقوط الآيس كريم”.