انت الان تتابع خبر إطلالة هند القحطاني الجريئة.. انتقادها الجمهور بسبب صورها من غير فلتر بكاميرا ابنها والان مع التفاصيل

إطلالة هند القحطاني الجريئة تثير الجدل

فيديو لهند القحطاني بدون فلتر

رياض - احمد صلاح - انتشر بين جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ إطلالة هند القحطاني الجريئة، وهي ظهرت فيها اثناء لعبها مع نجلها الاكبر معاذ القحطاني، ولفتت الأنظار إليها أنها بدون فلتر وجاءت بشكل جرئ لأول مرة.وارتدت هند القحطاني جمبسوت أسود اللون وبفتحة صدر واسعة، وكشف الجمبسوت عن خصرها المنحوت، وأظهر مقطع الفيديو نتائج عمليات التجميل التي خضعت لها مؤخراً، ولعبت مع نجلها بولينج، وحاولت ان تسجل اهداف إلا انها لم تنجح في إسقاط القليل منها

وقالت هند إنها لا تظهر على هاتف أي شخص إلا ابنها معاذ فقط، وهو الذي لا يستعمل الفلاتر نهائياً، وهو ليس الفيديو الأول على هاتف نجلها، ولكن في الأيام الماضية انتشر بين رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو يظهر فيه ابن هند وهو يحاول أن يصور مقطع فيديو لها ولكنه أغضبها، وذلك لأنه صورها بشكل مفاجئ بدون فلتر.