ننشر القصة الكاملة لهجوم مدير مهرجان قرطاج على لطيفة بسبب شيرين عبدالوهاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - خرج كمال الفرجاني، مدير مهرجان قرطاج الدولي، واتهم المطربة التونسية لطيفة، بالوقوف وراء حملات تشويه ضد شيرين عبدالوهاب في الدورة 56 للمهرجان.

ونرصد القصة الكاملة لاتهام مدير المهرجان لطيفة بتوية صورة شيرين وظهورها بوزن زائد في الحفل:

في حديثه لإذاعة «آي إف إم» التونسية، قال مدير مهرجان قرطاج إن الحملة انطلقت بنشرها خبرًا زائفًا مفاده أن شيرين عبدالوهاب لن تحضر حفل الختام، في حين بلغت الحملة ذروتها بعد حفل شيرين عبدالوهاب بمهرجان قرطاج، من خلال صحفيين تابعين للطيفة في تونس.

وتوعد كمال الفرجاني المطربة لطيفة بالكشف والرد على اتهاماتها قريبًا.

وهنأت الفنانة التونسية لطيفة، زميلتها النجمة شيرين عبدالوهاب بنجاح حفلها في مهرجان قرطاج، وذلك عقب ساعات قليلة من تصريح مدير مهرجان قرطاج والتي اتهم فيها لطيفة بترويج حملة لتشويه صورة شيرين.

وقالت لطيفة عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، موجهة حديثها إلى شيرين: "ألف مبروك يا حبيبة قلبي نجاحك امبارح في قرطاج عن جدارة وكلنا بنعدي بصعوبات في حياتنا ولكن انتى إنسانة وفنانة قوية وجمهورك هو أكبر سند ليكي، اعطيه أكثر وأكثر وأسعدينا دائما بفنك الجميل".

و تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في حفل مهرجان قرطاج بتونس .

أبرز لقطات شيرين في تونس

وظهرت المطربة شيرين في عدة لقطات اثناء الحفل الغنائي الذي احيته في تونس بإطلالات لافتة وقد ظهرت فيها بفستان أسود مكشوف من منطقة الصدر والبطن حيث علق المتابعين : البطانة فين .

وأكملت شيرين عبد الوهاب إطلالتها بمجموعة من الأكسسوارات والمجوهرات الجذابة والأنيقة التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من جاذبيتها أيضا.