اليوم.. سميرة سعيد تطرح أغنية ”كرباج”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 23 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - تستعد الفنانة سميرة سعيد لطرح اجدد اغنيها اليوم والتي تحمل اسم “كرباج”، وذلك عبر موقع الفي يوتيوب.

ونشرت سميرة سعيد صورة البوستر الرسمي للأغنية، وعلقت علي الصورة كاتبة: “كرباج.. الثلاثاء 23 أغسطس.. الساعة الخامسة مساءً”.

وتعاونت «سميرة سعيد» في أغنية «كرباج»، مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي طارق مدكور ويعد هذا التعاون عودة قوية للديفا سميرة سعيد والموزع طارق مدكور بعد مرور 20 عاما من تعاونهما سويا فى أغنية «يوم ورا يوم»، والتي طرحت في عام 2012.