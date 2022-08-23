شاهد – ميرهان حسين اشترت مايوه جديد و بتاخد رائيك ومتابع: القالب غالب

فنون - كتب سعد محمود في الثلاثاء 23أغسطس 2022 12:10 صباحاً - تحرص الفنانة ميرهان حسين على مشاركة تفاصيل حياتها وصورها مع جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وخصوصا إنستجرام.

ونشرت ميرهان حسين، عبر حسابها الرسمي بـ”إنستجرام”، صورة أثناء قضاء عطلتها الصيفية وظهرت بـ”مايوه”، داخل البحر، وعلقت: “محتاجة إجازة 6 شهور، مرتين في السنة”.

وتتميز الفنانة ميرهان حسين، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.



