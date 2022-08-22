فضيحة مدوية.. تسريب صورة للفنانة غادة عبد الرزاق وهي على سرير النوم عارية كما خلقها الله بين أحضان ممثل مصري شهير_ اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - نشر أحد رواد (السوشيال ميديا) صورةً من مشهدٍ ساخن لعبته الممثلة المصرية غادة_عبد_الرازق بفيلم (الريس عمر حرب) مع هاني سلامة منذ أكثر من ١٠ سنوات، أخرجه خالد يوسف. الصورة أظهرت غادة بوضعية جنسية.

عشر سنوات مرت ولم نرَ هذه الصور عبر (السوشيال ميديا).. فلمَ نُشرت الآن وما الهدف من التعرض لسمعة ممثلة كبيرة مثل غادة؟ يذكر أنالممثلة غادة عبد الرزاق أوضحت في وقت سابق إن معظم المشاهد الجريئة بذلك الفيلم، لم تصورّها بل استعان خالد بكومبارس تشبهها لتلعبها، ولم تقبّل هاني سلامة. بعدها لم تقدّم غادة أي مشهد جريء ما يعني أنها تراجعت أو ندمت ربما، كذلك فعلت زميلتها سمية_الخشاب التي قاسمتها بطولة الفيلم وقبّلت هاني، لكنها لاحقًا أبدت ندمها.