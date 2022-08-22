سبب عدم زواج ناهد السباعي إلى الآن.. تفاصيل قنبلة لأول مرة تفجرها

انت الان تتابع خبر سبب عدم زواج ناهد السباعي إلى الآن.. تفاصيل قنبلة لأول مرة تفجرهاوالان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ظهرت الفنانة ناهد السباعي كضيفة في برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، ويبث على قناة إم بي سي مصر، وأعلن سبب عدم زواج ناهد السباعي إلى الآن، وأيضاً تحدثت عن الكثير من الأسرار التي توجد في حياتها الشخصية للمرة الأولى.

سبب عدم زواج ناهد السباعي إلى الآن تكشفه لأول مرة

وكشفت ناهد السباعي السبب الأساسي وراء عدم زواجها إلى الآن، وهو أنها لا يوجد لديها وقت لفكرة الارتباط في الوقت الحالي ولا تجد وقت لمقابلة اصدقائها، وقالت انها مثلها مثل أي فتاة أخرى تريد أن تتزوج وتكون منزل وحياة كاملة.

وتحدث عن الزواج قائلة “لما أنا يبقي جدي فريد شوقي، يبقي لازم سقف طموحاتي يبقي عالي شوية في الجواز، ولا توجد سيدة تستطيع أن تعيش بدون رجل، دي سنة الحياة ودي طبيعة ربنا خلقنا بيها”، وهي حاولت الزواج مرة سابقة ولكنها لم تتوافق معه، وهي تريد الاستقرار والزواج وعمل حياة كاملة متكاملة ومستقرة.