انت الان تتابع خبر حمام سخن يشارك بهرجان الأفلام الروحية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يشارك فيلم حمام سخن للمخرجة منال خالد ضمن فعاليات النسخة 25 من مهرجان الأفلام الروحية الذي تُقام عروضه في عدة مدن إيطاليا في الفترة من 14 إلى 29 سبتمبر/أيلول، وذلك ضمن جولة الفيلم حول العالم إذ عُرض في مهرجان أرابسيك السينمائي في النرويج.

ونال حمام سخن إشادات نقدية من صحف عربية وعالمية حيث كتب مهرجان ساوث باي ساوث ويست بأميركا في نشرته عن الفيلم "حمام سخن عمل قوي ملهم وثوري يجعلنا متحمسين لرؤية إنتاجات منال خالد القادمة"، بينما كتبت مجلة الرمان الثقافية "يخلق الفيلم شكلًا خفيفًا وضمنيًا وسلسًا لحالة الاتصال الثوري العفوي والتلقائي التي صهرت المصريين بمختلفِ مستوياتهم الفكريّة والمعيشيّة".

تدور أحداث الفيلم حول مجموعة نساء من أعمار متفاوتة وخلفيات اجتماعية متباينة يقعن أسيرات لبحثهن عن الحرية، كما يناقش الفيلم المفهوم الواسع للحصار، الذي أحياناً ما يصنعه الإنسان حول نفسه، فمفهوم الحصار ليس قاصراً فقط على الحوائط والسلاسل، بل عادةً ينبع من الداخل.

وكان الفيلم قد فاز بجائزة أفضل فيلم روائي في المهرجان الدولي لأفلام حقوق الإنسان - كرامة تونس، كما حصل على جولة من المشاركات في العديد من المهرجانات حول العالم من بينها مهرجان كرامة لأفلام حقوق الإنسان في بيروت، وأيام فلسطين السينمائية، ومهرجان عمان السينمائي الدولي، ومهرجان موسترا دي فالنسيا السينمائي، ومهرجان سان دييغو للأفلام العربية في أميركا، ومهرجان السينما العربية والمتوسطية بكتالونيا، ومهرجان سينما المرأة في مدريد.

حمام سخن من إخراج وإنتاج منال خالد، وتأليف رشا عزب بالاشتراك مع منال خالد، وبطولة كارولين خليل، ريم حجاب، أسامة أبو العطا، نعمة محسن، منى مختار، ثراء جُبيل، رجوى حامد، زينة منصور، حبيبة عفت وفاضل الجارحي، وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي‎.

منال خالد مخرجة مصرية درست الفلسفة في جامعة الإسكندرية. بدأت في تطوير مهارتها الإخراجية في سن صغير حيث عملت مع مجموعة من المخرجين البارزين. كما ثقلت الدراسة بحضورها لورش وفصول من الفئة الرئيسية في الإخراج والكتابة ونقد الأفلام. وعَمِلت منال في شركة أفلام مصر العالمية مساعدة مخرج، ثم استكملت مسيرتها مع عدة مخرجين حاصلين على جوائز مثل سعد هنداوي، كاملة أبو ذكري، هاني خليفة ومحمد علي، كما عملت كمخرج منفذ لمسلسل الزيارة مع المخرج الأميركي من أصل إسباني أدولفو مارتينيز والذي يعرض على منصة شاهد، وانتهت مؤخراً من فيلمها التسجيلي الطويل النسوي قيمة ساعة.

