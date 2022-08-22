وزير السياحة والآثار في جولة بمقر الوزارة بالزمالك للتعرف على العاملين وآليات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:28 مساءً - استكمالاً لجولاته التي يقوم بها للتعرف على العاملين بالوزارة وتوجيه التحية لهم، والتعرف بشكل أكبر على مهامهم وآليات سير العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة بها، وكذلك الوقوف على مؤشرات أداء الحكومة، قام، اليوم الإثنين، السيد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بجولة بمقر الوزارة بالزمالك، حيث تحدث مع العاملين واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم بشأن تطوير آليات العمل بالوزارة، كما قام السادة العاملون بتهنئة السيد الوزير بمنصبه الجديد، متمنين له دوام النجاح والتوفيق.

ومن جانبه، أكد السيد الوزير على أهمية العمل على رفع كفاءة القدرة الإنتاجية من خلال بذل مزيد من الجهد لتحسين أداء العمل، لما له من تأثير مباشر على زيادة الدخل، مشيراً إلى أهمية تمكين العاملين على تأدية عملهم بالوزارة بصورة أفضل لرفع معنوياتهم وجعل العمل بالنسبة لهم عنصر محفز وراغب ومُمّكن.

كما تفقد الوزير خلال جولته مركز تسجيل الآثار المصرية، حيث تعرف على طرق حفظ الأصول الأثرية من كتب ووثائق وسلبيات زجاجية، والأرشيف العلمي، وصور تسجيل الآثار النادرة، كما قام بزيارة الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي بالمجلس الأعلى للآثار، حيث اطَّلع على ما تقوم به الإدارة من مهام وأعمال في إطار استراتيجية الوزارة للتحول الرقمي، كما تفقد الإدارة العامة لنظم المعلومات الجغرافية، والإدارة العامة للنشر العلمي، والإدارة المركزية للمنافذ الأثرية بالموانئ المصرية، والإدارة العامة للآثار المستردة، وكذلك عدد من الإدارات والوحدات التخصصية بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما قام الوزير بزيارة المطبعة الخاصة بالوزارة والورش الفنية التابعة لها.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الأستاذ أحمد عبيد مساعد الوزير لشئون مكتب الوزير، الدكتور هشام الليثي رئيس الإدارة المركزية لمركز تسجيل الآثار، الدكتور أحمد رحيمه معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، وعدد من القيادات ومديري الإدارات.

جدير بالذكر أن السيد أحمد عيسى كان قد قام خلال الأيام القليلة الماضية بجولة بمقر الوزارة بالعباسية، وجولة بالمتحف المصري الكبير، قام خلالهما بالتعرف على العاملين بهما وعلى مهام عملهم والدور المنوط بهم، ومناقشة أهم ملفات العمل بالقطاعات والإدارات المختلفة.