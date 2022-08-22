شاهد .. السعودية مودل روز تثير جنون الشباب بأسخن وصلة رقص والمفاجأة بحمالة الصدر التي ارتدتها

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 22 أغسطس 2022 03:38 مساءً - أثارت عارضة الأزياء السعودية "مودل روز" ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي، بعد نشرها مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي ترتدي الحزام المخصص للرقص الشرقي على ملابسها. وترقص بطريقة وصفة بالجنونية والجريئة.

وتعرضت عارضة الأزياء السعودية لهجوم حاد، وانتقادات واسعة عبر منصات التواصل الاجتماع، بسبب طريقة رقصها التي اعتبرها البعض بالساخنة.

وفي إطلالتها اعتمدت مودل روز على "توب" بحمالة واحدة يبرز عن بطنها، وبنطلون زيتي مزوج بأسود، وبدأت عارضة الأزياء السعودية في تطبيق المكياج، إلا أنها سرعان ما تفاعلت بطريقة جنونية مع أغنية أجنبية فور تشغيلها.

رقص مودل روز

وظهرت مودل روز في مقطع الفيديو وهي تطبق المكياج على وجهها، إلا أنها أثارت الجدل بتفاعل جنوني مع إحدى الأغنيات التي رقصت على أنغامها بطريقة اعتبرها بعض متابعيها جنونية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تحدث فيها مودل روز ضجة برقصها، فواحدة من أشهر أزمات مودل روز التي عرضتها لمواجهة حادة مع جمهورها كانت بسبب مقطع فيديو ظهرت فيه وهي ترقص مع صديق لها بطريقة جنونية.

كما أشعلت عارضة الأزياء الشهيرة، مودل روز مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو نشرته في حسابها الشخصي على تطبيق سناب شات ظهرت فيه وهي ترقص على أنغام أغنية أجنبية دون سروال، لتتعرض لانتقادات حادة من قبل متابعيها الذين تداولو مقطع الفيديو معبرين عن انزعاجهم مما اسموه "جرأة زائدة".



