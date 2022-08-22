اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – روبي دلعت شباب الشباب بوصلة رقص على واحدة ونص والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة روبي مجموعة من الصور الجديد لها وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، تصدرت بها محركات بالبحث خلال الساعات الماضية.

وظهرت روبي، مرتدية فستان لامع في حفل لها بمدينة العلمين وتقوم بالغناء والرقص بطريقة أثارت إعجاب الجمهور، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير المكياج مع ترك شعرها علي ظهرها.

وعلقت قائلة: من عرض الليلة في نورث سكوير مول العلمين الجديدة

وحظيت الفنانة على الكثير من التعليقات علي هذا الفيديو : هو فيه حد قمر كدهووو . قلبي دي ..- دايما متألقة ومكسرة الدنيا يا فنانة بحضورك وصوتك الجميل وطلتك… اجمل وافضل فنانة بلا منازع.