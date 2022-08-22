اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – الهواء يقوم بحركة غير متوقعة مع فستان فيفي عبده أثناء رقصها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، بمشاركة فيديو جديد لها، على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، مرتدية فستان جرئ وهتي تقوم بالرقص ويرفع الهواء الفستان وتظهر قميص نوم من اللون الأسود أثناء قضاء إجازتها الصيفية، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وعلقت علي الفيديو قائلة مساء الفل من الساحل الشمالي و مخاصماك اي لايك إت

وكان هذا الفيديو من الساحل الشمالي حيث تقضي عطلتها الصيفية صحبته ابنتها عزة مجاهد ومجموعة من أصدقاء، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بتطبيق انستجرام وهي تقوم سيارتها قرب البحر ومعها ابنتها.