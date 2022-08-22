رشاقة وحلاوة.. سارة سلامة تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام

انت الان تتابع خبر رشاقة وحلاوة.. سارة سلامة تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجراموالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - نجحت الفنانة سارة سلامة، في خطف قلوب متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أحدث ظهور لها والذي نال إعجاب الكثير.

حيث نشرت “سارة” عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صور ظهرت فيها مرتدية بادي أسود وليجن أسود رياضي، وتركت شعرها ينسدل على كتفيها، كما اعتمدت مكياج ثقيل.

أحدث أعمال سارة سلامة

يُذكر أن الفنانة سارة سلامة، كانت قد شاركت في بطولة مسلسل “إسعاف يونس” وهو أحدث عمل فني شاركت فيه، وقام ببطولته محمد أنور، محمد علي رزق، أحمد محارب، هشام شرف، منة عرفة، محسن منصور، إيمان السيد، حسين أبو حجاج، وظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف وهم أمير كرارة، أحمد فهمي، عبير صبري، والمسلسل من تأليف مصطفى عمر، وإخراج معتز التوني.

وتدور أحداث مسلسل “إسعاف يونس” في إطار كوميدي، حول طبيب ينشأ تطبيق طبي، ولكنه يقع في العديد من المواقف الكوميدية التي لا تنتهي.