انت الان تتابع خبر مفاجأة.. لبنى عبد العزيز: هذه هي وصية دلال عبد العزيز لابنتيها قبل وفاتها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قالت الفنانة لبنى عبد العزيز، أن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، أوصت ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم وصية هامة قبل وفاتها في المستشفى متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضحت “لبنى” أن الراحلة دلال عبد العزيز، أوصت ابنتيها بالسؤال الدائم عنها، نظرًا لقوة علاقة الصداقة التي كانت تربط بينهن، مضيفة أن ابنتيها تنفذان وصية والدتهن، وتسألان عنها دائمًا، كما أنها تحادثهن في التليفون من آن لآخر للاطمئنان عليهن.

لبنى عبد العزيز: خسرت أصدقائي بسبب كورونا

وأكدت الفنانة لبنى عبد العزيز في تصريحات صحفية، أنها أُصيبت سابقًا بفيروس كورونا وتأثرت بمضاعفاته، مشيرة إلى أن الطبيب أخبرها بضعف مناعتها، وطلب منها الامتناع عن تبادل الزيارات، حتى أراد الله أن ينجيها منها.

وأضافت أن فيروس كورونا كان سببًا في خسارة أصدقائها، كما أن لها صديقة لا تزال في الأربعينات من عمرها أُصيبت بكورونا وما زالت تعاني من مضاعفتها، كاشفة عن عدم خوفها من الموت واستعدادها له في أي وقت لأن إيمانها بالله كبير، وتشعر براحة الضمير.