انت الان تتابع خبر رد صادم من ابنتا شريف منير على والدتهن بعد رسالة عتابها والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - ردت فريدة وكاميليا ابنتا الفنان شريف منير، على رسالة العتاب التي نشرتها لهن والدتهن الفنانة لورا عماد، على حسابها بإنستجرام.

حيث قامت فريدة شريف منير بالتعليق على منشور والدتها قائلة: ” ليه بتعملي كده؟ ليه بتخلي شكلنا كده قدام الناس؟”، وردت عليها والدتها قائلة: “إنتوا بتموتوني كل يوم وأنتِ عارفة كده كويس، ربنا يهديكي صحيح الزن على الودان أمر من السحر”.

كما ردت كاميليا شريف منير على منشور والدتها بتعليق قالت فيه: “عمرنا ما بعدنا عنك، وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكي امبارح ومكنتش عارفة إنك بتفكري في كده”، لترد عليها والدتها قائلة: “أنتم عارفين كويس أوي إني بشحتكم وبتهربوا مني، ربنا موجود ويهديكم من الزن اللي على ودانكم”.

زوجة شريف منير تعاتب بناتها: قررتوا تبقوا مش في حياتي

وكانت الفنانة لورا عماد زوجة الفنان شريف منير، قد وجهت عبر حسابها بإنستجرام رسالة عتاب لابنتيها قالت فيها: “رسالة إلي بناتي فريدة و كاميليا بما انكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري و صحتي وحبي و اهتمامي و ضحيت عشانكم كتييييير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم باصحابكم بامهات اصحابكم يشهدوا بإن انا كنت ام عامله ازاي”.

وتابعت: بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!!و حقولكم حاجة واحدة بس ! اللي مالوش خير في امه ملوش خير في حد!!بتمنالكم كل خير و صحة وان ربنا يهديكم في يوم من الايام!!بس ربنا موجود و كبير قادر علي اللي عمل فيكم كدة انه يرده ليه في يوم من الأيام!!!مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي”.