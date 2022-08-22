انت الان تتابع خبر الفنانة السورية لميس تتعرض لموقف محرج في مياه الشلال والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرضت المطربة السورية لميس كان لموقف محرج، خلال تسجيلها مقطع فيديو لها لتوثيق نزهتها في مياه الشلال.

حيث نشرت “لميس” عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، مقطع فيديو ظهرت فيه وهي داخل العوامة وكانت تلهو بمياه الشلال، وسقطت من العوامة أثناء تصويرها الفيديو.

طلاق لميس السورية بعد شهر من زواجها

يُذكر أن هناك العديد من الأنباء التي انتشرت خلال الفترة الماضية، والتي تفيد بطلاق المطربة السورية لميس كان صاحبة أغنية “مسيطرة”، وذلك بعد مرور شهر واحد فقط على إعلان زواجها.

وقد علقت “لميس” على تلك الأنباء بمنشور كتبته عبر خاصية القصص القصيرة بحسابها على “إنستجرام”، حيث قالت فيه: “بعدين ما تقولوا أني حامل كمان عشان الخبر يصير تلاتة بواحد”.

ثم قام أحد المتابعين بكتابة تعليق عن طلاق لميس كان، والذي قامت بإعادة نشره وعلقت عليه بقولها: “يا عمري أنتوا”.

وقد رجح متابعو لميس، أن يكون هذا التعليق هو تأكيد غير مباشر على خبر طلاقها بعد شهر واحد فقط من زواجها.