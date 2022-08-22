انت الان تتابع خبر تعرفوا تعملوا زيها؟ هند صبري تدخل في تحدي “الحركة دي” والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - دخلت الفنانة هند صبري، في التحدي الشهير “الحركة دي”، لتكون ضمن النجوم الذين انضموا للتحدي منذ إعلان الفنان أجمد حلمي عنه.

فقد نشرت “هند” من خلال حسابها الرسمي على تطبيق “تيك توك” مقطع فيديو، ظهرت فيه وهي تقوم بحركتها التي اشتهرت بها في فيلم “إبراهيم الأبيض”، وفي الخلفية أغنية “الحركة دي”، حيث قامت بخلع حذائها في الهواء ثم التقطته، وهو المشهد الشهير الذي جمعها مع الفنان أحمد السقا في فيلمهما “إبراهيم الأبيض

”.https://www.tiktok.com/tag/%D9%87%D9%86%D8%AF_%D8%B5%D8%A8%D8%B1%D9%8A?refer=embed

أخر أعمال هند صبري

يُذكر أن فيلم “كيرة والجن” هو أحدث عمل فني قدمته الفنانة هند صبري، بالاشتراك مع كريم عبد العزيز، أحمد عز، سيد رجب، أحمد مالك، علي قاسم، هدى المفتي، عارفة عبد الرسول، أحمد كمال، سلوى محمد علي، لارا إسكندر، وهو من تأليف الروائي أحمد مراد، وإخراج مروان حامد.

وقد حقق فيلم “كيرة والجن” منذ عرضه في آخر يونيو الماضي وحتى الآن إيرادات تجاوزت 106 مليون جنيه، كأعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.