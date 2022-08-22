رقص أخر دلع.. ماغي بوغصن ونوال الزغبي في وصلة على المسرح

انت الان تتابع خبر رقص أخر دلع.. ماغي بوغصن ونوال الزغبي في وصلة على المسرحوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تصدرت الفنانة اللبنانية ماغي بوغصن والمطربة نوال الزغبي، محرك البحث جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد مقطع الفيديو الذي نشرته الأولى على إنستجرام.

حيث نشرت ماغي بوغصن من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” مقطع فيديو، ظهرت فيه المطربة نوال الزغبي وهي تغني على المسرح، ثم صعدت إليها “ماغي” وتراقصت على نغمات أغنيتها، وشاركتها “نوال” الرقص معها، ومازحتها بعبارة “أيوة يا صغير”، وهي جملة “ماغي” الشهيرة في مسلسل “الموت”.

وعندما شاركت “ماغي” مقطع الفيديو، أرفقت معه التعليق التالي: “”أحبك يا صديقتي.. نوال الزغبي”، لترد عليها الأخيرة قائلة: “انتي الحب كله”.

https://www.instagram.com/maguyboughosn/?utm_source=ig_embed&ig_rid=4b3bd2c8-e991-45bd-9bc5-ad011010cb9f

أخر حفلات نوال الزغبي

يُذكر أن الحفل الأخير للمطربة نوال الزغبي كان في بلدها لبنان، والذي شهد حضور عدد كبير من الجماهير، والذين تفاعلوا بشدة مع أجمل الأغنيات القديمة والجديدة التي قدمتها “نوال”.

وقد نشرت “نوال” من خلال صفحتها الرسمية على موقع “إنستجرام”، مقطع فيديو من الحفل، وأرفقت معه التعليق التالي: “هيك كانت الأجواء مبارح … حفلة ما بتنتسى وسهرة رائعة”.