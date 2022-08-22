عاجل.. رد قاسي من كاميليا شريف منير على والدتها.. تعليق الأم الصادم

انت الان تتابع خبر عاجل.. رد قاسي من كاميليا شريف منير على والدتها.. تعليق الأم الصادموالان مع التفاصيل

رد قاسي من كاميليا شريف منير على والدتها

تعليق الأم الصادم على رد بناتها

رياض - احمد صلاح - قامت كاميليا شريف منير بالرد على الرسالة القاسية التي وجهتها لها ولشقيقتها فريدة، والدتهما الفنانة لورا عماد مساء أمس الأحد، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي الخاص بنشر الصور والفيديوهات “انستجرام”.وحرصت كاميليا على التعليق على ما تم نشره من خلال والدتها، قائلة “عمرنا ما بعدنا عنك وغير كده أنا كنت لسه قاعدة معاكي امبارح ومكنتش عارفة إنك كنتي بتفكري في كده”

وعلقت الأم بصدمة على بناتها قائلة “أنتم عارفين كويس أوي إني بشحتكم وبتهربوا مني.. ربنا موجود ويهيديكم من الزن اللي على ودانكم”.

ازمة بنات شريف منير مع والدتهم

ونشرت الفنانة لورا عماد مقطع فيديو يجمع ابنتها مع والدهما وهم يتناولون الطعام داخل أحد المطاعم، وعلقت قائلة

“رسالة إلى بناتي (فريدة وكاميليا).. بما إنكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما اديتكم عمري وصحتي وحبي واهتمامي وضحيت عشانكم كتير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم بأصحابكم بأمهات أصحابكم يشهدوا بإن أنا كنت أم عاملة أزاي!”.

واستكملت قائلة “بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة! وهقولكم حاجة واحدة بس! اللي مالوش خير في أمه ملوش خير في حد! بتمنالكم كل خير وصحة وإن ربنا يهديكم في يوم من الأيام! بس ربنا موجود وكبير قادر على اللي عمل فيكم كده إنه يرده ليه في يوم من الأيام! مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي”.