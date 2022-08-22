رد قاس من زوجة شريف منير على ابنتها كاميليا..تفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - ردت كاميليا ابنة الفنان شريف منير على هجوم والدتها الفنانة لورا عماد التي نشرته في فيديو على فيسبوك.

وقالت كاميليا لوالدتها:"عمرنا مابعدنا عنك وغير كده انا كنت لسة عندك ومعاكي امبارح ومعرفش انك بتفكري في كدة.

ورد والدتها عليها قائلة:"انتوا عارفين كويس اوي اني بشحتكم وبتهربوا مني، ربنا موجود ويهديكم من الزن على ودانكم.

هجوم زوجة شريف منير

هاجمت زوجة شريف منير بناتها في الفيديو قائلة:" رسالة إلي بناتي فريدة و كاميليا بما انكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري و صحتي وحبي و اهتمامي و ضحيت عشانكم كتييييير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم باصحابكم بامهات اصحابكم يشهدوا بإن انا كنت ام عامله ازاي!."

كتبت:"بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!!و حقولكم حاجة واحدة بس ! اللي مالوش خير في امه ملوش خير في حد!! بتمنالكم كل خير و صحة وان ربنا يهديكم في يوم من الأيام!!بس ربنا موجود و كبير قادر علي اللي عمل فيكم كدة انه يرده ليه في يوم من الأيام!!!مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي.".