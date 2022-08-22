فن ومشاهير

رد قاس من زوجة شريف منير على ابنتها كاميليا..تفاصيل

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حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 22 أغسطس 2022 09:28 صباحاً - ردت كاميليا ابنة الفنان شريف منير على هجوم والدتها الفنانة لورا عماد التي نشرته في فيديو على فيسبوك.

وقالت كاميليا لوالدتها:"عمرنا مابعدنا عنك وغير كده انا كنت لسة عندك ومعاكي امبارح ومعرفش انك بتفكري في كدة.

ورد والدتها عليها قائلة:"انتوا عارفين كويس اوي اني بشحتكم وبتهربوا مني، ربنا موجود ويهديكم من الزن على ودانكم.

هجوم زوجة شريف منير

هاجمت زوجة شريف منير بناتها في الفيديو قائلة:" رسالة إلي بناتي فريدة و كاميليا بما انكم خلاص قررتوا تبقوا مش في حياتي بعد ما ادتكم عمري و صحتي وحبي و اهتمامي و ضحيت عشانكم كتييييير!! وكل مدارسكم بمدرسينكم بدكاترتكم باصحابكم بامهات اصحابكم يشهدوا بإن انا كنت ام عامله ازاي!."

كتبت:"بقولكم مبروك عليكم عيلتكم الجديدة!!و حقولكم حاجة واحدة بس ! اللي مالوش خير في امه ملوش خير في حد!! بتمنالكم كل خير و صحة وان ربنا يهديكم في يوم من الأيام!!بس ربنا موجود و كبير قادر علي اللي عمل فيكم كدة انه يرده ليه في يوم من الأيام!!!مامي لورا يمكن تكونوا نسيتوا اسمي.".

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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