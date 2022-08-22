شاهد .. منى فاروق تثير الجدل على البحر بـ مايوه جريء: شباب العلمين اتفرجوا ببلاش

فنون - كتب سعد محمود في الاثنين 22 أغسطس 2022 12:17 صباحاً - أثارت الفنانة منى فاروق الجدل في الساعات الأخيرة بعد نشرها صورة لها عبر خاصية ستورى انستجرام وهي بالمايوة على البحر ، حيث كان المايوة مكشوف بدرجة كبيرة

ولقت منى فاروق بعض الهجوم والانتقادات اللاذعة حيث رأى البعض ان المايوة يتسم بالجرأة

نشرت الفنانة منى فاروق مقطع فيديو جديد عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام تقوم فيه بتصفيف شعرها وعمل لوك جديد.

ويأتى فيديو منى فاروق بعد ساعات من مقطع فيديو آخر لها، تهاجم فيه منتقديها بعد صورتها التي ظهرت فيها مرتدية مايوه مع المنتج محمد السبكى.

وتصدرت الفنانة منى فاروق التريند بعد إعلان حصولها على الإقامة الذهبية بالإمارات ولقت عديد من التعليقات منها الإيجابى والسلبى على هذا الأمر.

وكان قالت منى فاروق عبر إنستجرام بمقطع فيديو لها: “كل الشكر دولة الامارات المتحدة العربية لمنحي الإقامة الذهبية”.

وتعرضت الفنانة منى فاروق ل شرس خلال الساعات القليلة الماضية بعد نشر صورتها مع المنتج محمد السبكي بالمايوه، وهو الأمر الذى دفع البعض لانتقادها بقوة.

وقررت منى فاروق، أن تخرج عن صمتها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام وتحديدا عبر خاصية استوري بمقطع فيديو ترد فيه بقوة على الهجوم الذى تعرضت له: “ أنا عايزة بس أقولكم على حاجة مهمة.. أي حد بينقدني أو أي حد بيقول عني أي حاجة غير لائقة أنا هقاضيه، يالا بقا نعيش مع بعض شوية”.

وأضافت منى فاروق : “إحنا في بلد بتحترم الناس، إحنا في مصر أم الدنيا، لازم يكون فيه احترام، واللي يكتب أبواب جهنم مفتوحالك.. مين انت علشان تحكم عليا إني هدخل جهنم؟، خلاص هتجلدني يعني؟ حطيت نفسك مكان ربنا؟.. الناس بتقول كانت بتطلع تعيط ودلوقتي عايشة حياتها.. إنت مالك برضو.. حياتي أنا حرة فيها.. أنا عندي اللي شغال على توك توك أحسن من الراجل اللي بيتكلم في عرض ست، هتروحوا فين من ربنا ياللي بتتكلموا في عرض ولية.. شوفولكم شغلانة تانية وسيبو اللت والعجن ده للستات” .





