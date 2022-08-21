شاهد .. صافيناز شغالة رقص علي متن يخت سعودي بقميص النوم بدون خجل ومتابع: كسحت سما المصري

فنون - كتب سعد محمود في الأحد 21 أغسطس 2022 05:28 مساءً - الراقصه صافيناز من اشهر الراقصات في الوطن العربي منذ ظهورها في مصر وقدمت العديد من الأفلام والمسلسلات التي لاقت تفاعلا كبيرا.

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للراقصة الشهيرة صافيناز ويقوم بعض الرجال بالقاء المال عليها وهي ترقص.

ظهرت الراقصة الأرمينية الشهيرة ، التي كانت على متن يخت مواطن سعودي ، لترقص لبعض الرجال والنساء في الحفل الخاص ، حيث ألقى أحد الحاضرين المال عليها.

كما ظهرت الراقصة ببدلات غير أخلاقية ، وكانت حركات الرقص الشرقي التي تقوم بها صافيناز قوية للغاية ، مما تسبب في استياء بعض المعجبين على مواقع التواصل الاجتماعي ، لكنها في المقابل استمرت في نيل التقدير من المعجبين ، وغمرت التعليقات علي الفنانة صافيناز.