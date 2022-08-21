اتفرج _ انت الان تتابع خبر مرض شيرين عبد الوهاب.. أعراضه صدمت الجميع وتسبب في زيادة وزنها والان مع التفاصيل

مرض شيرين عبد الوهاب وعلاجها منه

رياض - احمد صلاح - انتشر أسم الفنانة شيرين عبد الوهاب على محرك بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد ظهورها في حفل مهرجان قرطاج، وهذا بسبب إطلالتها الجريئة وزيادة وزنها، وأيضاً تقبيل يد طبيبها الخاص نبيل عبد المقصود.

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها مريضة وسواس قهري وتحاول أن تعالج منه، وكانت تريد أن تتزوج طبيب نفسي حتى يستطيع أن يعالجها بشكل مستمر، وأنها تحصل على علاج للوسواس القهري والمهدئات النفسية التي تسببت في زيادة وزنها مؤخراً.

أعراض مرض الوسواس القهري