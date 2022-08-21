فن ومشاهير

فاجأت النجمة القديرة إسعاد يونس، بطلبها الزواج من الفنانة صابرين بطريقة ساخرة، خلال استضافتها في برنامجها صاحبة السعادة، وذلك بسبب جمال أكلها التي أحضرته لها خلال الحلقة. خاضت الفنانة صابرين تجربة الطبخ خلال لقاء سابق مع إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc". وقالت صابرين لإسعاد يونس: "أنا عاملالك 4 أصناف حاجتين أنا جبتهملك عشان تتخني" واشتكت الفنانة إسعاد يونس من الطبيب المسئول عن الريجيم الخاص بها. وتابعت صابرين: "أنا أدوس على زرار أتخن وأدوس على زرار تاني أخس ولما ببقى مبسوطة بخس". وطبخت صابرين كبدة وريش بالبرتقال وأرز بالبصل وقدمت لإسعاد يونس "صينية سلطة" بالمايونيز والبطاطس والبيض المسلوق والجزر والبصل. وأبدت الفنانة إسعاد يونس أعجابها بطبخ الفنانة صابرين وداعبتها قائلة: "أنا قولتها قبل كدة لوفاء عامر وعايزة أقولهالك..تتجوزيني يا صابرين" فيما انفجرت الأخيرة ضاحكة. وردت عليها صابرين قائلة: "ياسلام ده أنا أجي أعملك الأكل لحد عندك، وحياة ربنا"، ثم تعلق صاحبة السعادة على أكلها: "اللحمة بدع، أما الأرز بكبد الفراخ ياخرابى على الجمال"، وأشارت صابرين أنها لم تعرف تأكل عندما تعمل الأكل بنفسها.

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اتفرج _ انت الان تتابع خبر مرض شيرين عبد الوهاب.. أعراضه صدمت الجميع وتسبب في زيادة وزنها والان مع التفاصيل
 
رياض - احمد صلاح - انتشر أسم الفنانة شيرين عبد الوهاب على محرك بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد ظهورها في حفل مهرجان قرطاج، وهذا بسبب إطلالتها الجريئة وزيادة وزنها، وأيضاً تقبيل يد طبيبها الخاص نبيل عبد المقصود.
 

مرض شيرين عبد الوهاب وعلاجها منه

وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها مريضة وسواس قهري وتحاول أن تعالج منه، وكانت تريد أن تتزوج طبيب نفسي حتى يستطيع أن يعالجها بشكل مستمر، وأنها تحصل على علاج للوسواس القهري والمهدئات النفسية التي تسببت في زيادة وزنها مؤخراً.

أعراض مرض الوسواس القهري

  • الخوف المستمر من التعرض إلى التلوث من خلال لمس بعض الأشياء  أو إذا لمسها الآخرين.
  • الشك في أنك أغلقت الباب أو أطفئت الموقد والأنوار.
  • التوتر المستمر.
  • أفكار التصرف بشكل غير لائق في الأماكن العامة أو الصراخ بألفاظ بذيئة.
 
 
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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