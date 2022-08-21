اتفرج _ انت الان تتابع خبر مرض شيرين عبد الوهاب.. أعراضه صدمت الجميع وتسبب في زيادة وزنها والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انتشر أسم الفنانة شيرين عبد الوهاب على محرك بحث جوجل في الساعات الأخيرة الماضية، وذلك بعد ظهورها في حفل مهرجان قرطاج، وهذا بسبب إطلالتها الجريئة وزيادة وزنها، وأيضاً تقبيل يد طبيبها الخاص نبيل عبد المقصود.
مرض شيرين عبد الوهاب وعلاجها منه
وقالت الفنانة شيرين عبد الوهاب أنها مريضة وسواس قهري وتحاول أن تعالج منه، وكانت تريد أن تتزوج طبيب نفسي حتى يستطيع أن يعالجها بشكل مستمر، وأنها تحصل على علاج للوسواس القهري والمهدئات النفسية التي تسببت في زيادة وزنها مؤخراً.
أعراض مرض الوسواس القهري
- الخوف المستمر من التعرض إلى التلوث من خلال لمس بعض الأشياء أو إذا لمسها الآخرين.
- الشك في أنك أغلقت الباب أو أطفئت الموقد والأنوار.
- التوتر المستمر.
- أفكار التصرف بشكل غير لائق في الأماكن العامة أو الصراخ بألفاظ بذيئة.