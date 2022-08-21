فن ومشاهير

عمر العبداللات يشعل حفلا غنائيا بالعقبة

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 21 أغسطس 2022 12:28 مساءً - أحيا الفنان الأردني عمر العبداللات، حفلا غنائيا ساهرا في مدينة العقبة بالأردن، حضره جمهور بالآلاف الذين جاؤوا ليعيشوا ليلة مع نجمهم الذي حقق في عام 2022 نجاحات متواصلة سواء في الأردن أو خارجه.

وفي ساحة الثورة العربية الكبرى بالعقبة والتي تتسع لأكثر من 7000 شخص، امتلأت بالجمهور الذي حضر مبكرا وعند صعود عمر العبداللات، المسرح، إستقبلوه بالهتاف والترحيب والتصفيق ورد عليهم بقوله "يا اهلا بجميع اللي شرفونا بالحفل من أهالي العقبة وزوارها من فلسطين والسعودية وجميع الدول العربية ".

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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