اتفرج _ انت الان تتابع خبر اتفرج – رانيا يوسف تتخطي كل الخطوط بالتايجر اللي مش مداري حاجة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - قامت الفنانة رانيا يوسف، بمشاركة جمهورها صور جديدة من عطلتاها الصيفية في احدي المدن الساحلية, وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، مما جعلها الأكثر تدولاً خلال الساعات الماضية على محركات البحث.

وظهرت رانيا يوسف، في أخر جلسة تصوير خضعت لها مرتدية فستان تايجر مكشوف من نطقة الأرحل بالكامل ومنطقة الصدر بشكل كبير وتستعرض مفاتنها ،بشكل أثار إعجاب محبيها، معلقة لا تدع القبيح في غيرك يقتل الجمال فيك.

وحصلت علي كثير من التعليقات علي الصور مثل يا رورو حبيبتي- ربنا يسعدك يا قلبي -رنووووش.