اتفرج _ انت الان تتابع خبر عاجل.. حقيقة وفاة عادل إمام.. شقيقه يرد ويحسم الجدل بشكل نهائي والان مع التفاصيل

حقيقة وفاة عادل إمام يكشفها شقيقه عصام

رياض - احمد صلاح - قام شقيق الزعيم بالكشف عن حقيقة وفاة عادل إمام، وهي التي أصبحت لا تنقطع من التداول على كل مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وعبر عن استيائه وغضبه الكبير من انتشار مثل هذه الأخبار التي تؤثر على نفسيته ونفسيه جميع أفراد أسرته.

وأكد عصام شقيق الزعيم عادل إمام خلال العديد من التصريحات الصحفية، قائلاً “الزعيم بخير ولا صحة لتلك الشائعات، ونطلب من كل محبيه عدم الانسياق وراء هذه الشائعات، وبيقضى وقت رائع وممتع مع أحفاده حالياً”.

هاني رمزي كشف مؤخراً عن حالة الزعيم

وكشف الفنان هاني رمزي مؤخراً عن تفاصيل الحالة الصحية للفنان عادل إمام، وقال “الزعيم بصحة جيدة وكويس جداً وزي الفل، عادل إمام داعم كبير لنا ومصدر سعادة للجميع، وله مكانة كبيرة عندنا وفي قلوبنا، وهو بمثابة الأب الروحي لكل الفنانين، كما انه دائم السؤال على الجميع”.