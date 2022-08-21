شاهد .. تسريب صور فاضحة لنجمة مسلسل "أنت اطرق بابي" الممثلة التركية "هاندا ارتشيل" عارية كما خلقها الله وهي مع أختها

فنون - كتب سعد محمود في الاحد 21 آغسطس 2022 12:12 صباحاً - سرب صحفي متابع للممثلة التركية هاندا ارتشيل صور فاضحة لها أثناء إجازة لها مع أختها بحسب ما ترجم موقع تركيا عاجل.

حيث شوهدت هاندا ارتشيل ، التي تعشق كرم بورسين ، والتي لعبت معها دور البطولة في المسلسل التلفزيوني “أنت اطرق بابي” ، في بودروم مع أختها الكبرى غمزة أرتشيل في عطلة نهاية الأسبوع.

كرم بورسين غير موجود مع هاندا في الصور والعطلة دخلت هاندا ارتشيل البحر من القارب الذي رسوه في جزيرة أوراك.

وكانت الممثلة التركية في إجازة بدون حبيبها كرم بورسين ، وكانت تتسكع مع أختها وصديقاتها.





