اتفرج – انت الان تتابع خبر شاهدوا.. سعر فستان نانسي عجرم الجريء لونه أخضر فاتح.. شوفوا بكام والان مع التفاصيل

سعر فستان نانسي عجرم الجريء لونه أخضر فاتح

الرياض - احمد صلاح - ظهرت المطربة نانسي عجرم في حفلها الغنائي الأخير، وهو الذي قامت بإحيائه في لبنان، وابهرت به كل المتواجدين بتقديم الكثير من أغانيها المميزة، وتفاعل معها كل الحاضرين في الحفل مؤخراً.

ووصل سعر فستان نانسي عجرم الذي ارتدته في حفلها الأخير وهو من توقيع إيلي صعب وصل لـ 5.085 دولار أي يصل لـ97 ألف جنيه مصري، وهي ليست أول مرة ترتدي فيها نانسي فستان بسعر كبير فهي ظهرت في حفل بتركيا من تصميم العالمي جان لويس وصل لـ 4280 دولار أي ما يعادل 82 الف جنيه مصري.

فستان نانسي عجرم المذهل باللون الأخضر الفاتح

وتألق نانسي عجرم بفستان رائع أثناء حفلها الغنائي في لبنان، وأبهرت الجميع بالفستان البسيط باللون الأخضر الفاتح وطويل بشق جانبي كشفت عن ساقيها وفتحه أسفل الصدر، وارتدت حذاء بكعب كبير، ورفعت جزء من شعرها وتركت الجزء الأخر منسدل ووضعت الماكياج البسيط.