

اتفرج – انت الان تتابع خبر هنا الزاهد ترتدي الحجاب ما القصة والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - يوثق الكثير من الفنانين لحظاتهم أثناء تأدية مناسك العمرة او الحج فيلتقطون الصور من امام الكعبة او اثناء تأدية المناسك، ويتفاعل الجمهور مع هذه النوع من الصور رغم انتقادات البعض الذي يعتبر نشر صور التقرب من الله يهدف للاستعراض وزيادة الشهرة.

ومؤخرا انضمت الممثلة المصرية هنا الزاهد لصف الفنانين الذين ينشرون صور تواجدهم في العمرة وسط تفاعل واسع على مواقع التواصل، حيث نشرت صورة لها اثناء تأدية مناسك العمرة، وظهرت من امام الكعبة، وهي ترتدي الحجاب والعباءة السوداء، معبرة عن سعادتها بالتجربة، وعلقت:"الحمدلله".

تفاعل المتابعون مع صورة هنا الزاهد، وانهالت التعليقات من قبل المتابعين، الذين امطروها بالتهاني والتبريكات، مؤكدين ان الحجاب والعباءة تليق بها، وتساءل البعض ان كان ارتداء الحجاب سيكون قرار نهائي ام مجرد اداء لمناسك العمرة.

يذكر ان هنا الزاهد قد وصلت الى السعودية مساء الخميس الخميس، وذلك للاحتفال بعرض فيلمها الجديد "بحبك" مع الفنان المصري تامر حسني الذي ساندها رغم غيابه عن العرض، وحظيت الزاهد باستقبال جماهيري كبير في السعودية وسط حفاوة الحضور، وعبرت عن امتنانها وشكرها على الاستقبال الراقي.

ووثقت النجمة المصرية الاستقبال الجماهيري لها في السعودية من خلال نشر عدة مقاطع فيديو عبر خاصية القصص المصورة على حسابها على إنستغرام، أظهرت فيها ردود فعل الجمهور عقب مشاهدة الفيلم، والذين أثنوا على ادائها مع تامر حسني.

وبدوره كان قد علق تامر حسني على زيارة عنا الزاهد للسعودية، وذلك عبر خاصية الستوري بحسابه الشخصي على انستغرام، وأكد ان النجمة ستزور السعودية في يوم 18 و19 أغسطس، مؤكدا انها ستزور فيلم بحبك في سينمات السعودية لأول مرة، قائلا لها: "اتشجعي يا نونا عايز أشوف هناك تامر حسني الصغير».