

اتفرج – انت الان تتابع خبر سخط شعبي والخارجية تتدخل بصور راغب علامة بالأردن والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - جدل كبير سببتها الصور التي نشرها الفنان اللبناني راغب علامة عبر حسابه في انستغرام، والتي جمعته بالسفير العراقي في الأردن، حيدر العذاري وعائلته.

وأثارت بعض الصور التي نشرها الفنان اللبناني غضب وسخط العراقيين الذين وصفوها بالمخلة والتي لا تليق بعادات وتقاليد البلاد، وبمكانة السفير العراقي، بل طالب البعض بتدخل وزير الخارجية، حيث ظهر فيها علامة وقوفه ملتصقا بزوجة السفير، وصورة اخرى وهو يجلس بجانبها مع مجموعة من النساء.

وعلق النجم اللبناني على الصور بالشكر للسفير العراقي في الأردن حيدر العذاري وزوجته ميسم الربيعي لاستضافتهم الرائعة له، وعبر عن امتنانه للترحيب والاستقبال الطيّب، وأكد راغب علامة انه يشعر بالسعادة للقاء السفير وزوجته وقضاء لحظات جميلة وقريبة من القلب.

وبعد الجدل الذي سببته الصور التي أزعجت العراقيين، وتصدرها حديث مواقع التواصل، وخاصة على تويتر، أكد المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد الصحاف أنها تتابع باهتمام كل ما تمَّ تداوله من صورٍ للسفير العراقي بالأردن وزوجته، وستتخذ الإجراءات المناسبة بهذا الشأن،بما يعزز قيم الدبلوماسية العراقية، بحسب وكالة الأنباء العراقية.

وعلى صعيد آخر، كشفت بعض وسائل الاعلام، بعض المعلومات حول الخلاف الذي نشب بين الفنانة مريام فارس وراغب علامة في احد حفلات الزفاف لعائلة اردنية مرموقة، وما اثار غضب ميريام هو بدء علامة وصلته الغنائية قبلها، وتأخره عن وقته المحدد، ما جعلها تنسحب من الحفل.

وكانت قد حصلت الفنانة على كامل العقد المالي المتفق عليهفي الحفل الذي احياه كبار الفنانين العرب وحضره بطل مسلسل واد الذئاب وغيرهم