هيفاء وهبي بإطلالة ساخّنة في الساحل الشمّالي .. شاهد

اتفرج – انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي بإطلالة ساخّنة في الساحل الشمّالي ..اتفرج والان مع التفاصيل



الرياض - احمد صلاح - شاركّت الفنّانة هيفاء وهبي مجموعة صور لها عبّر حسابها الخاص على مواقع التواصل الإجتماعي تطبيق الانستجرام.

وظهرت الفنّانة بإطلالة جريئة خلال تواجدها على شاطئ البحر في الساحل الشمّالي في مصّر، حيث كانت ترتدي ملابس السبّاحه بأفخاذ وصدر مكشوف.

ونالت إطلالتها على إعجاب متابعي الفنّانة بإطلالتها الجريئة ووصفوها بأنها مصدر الجمّال والأناقة، وتفاجأ البعض من عمرها الخمسين عاماً وجمّالها وإطلالتها بعُمر الثامّنة عشر عاماً وكان رأيهم بأن العُمر مُجرد رقّم.

وإنتقدها البعّض من الجانب الآخّر بسبب لبسها غير المحتشم وكان تعليقهم "كل محبينك ومحبين تعريكّي لن يشفعولك باليوم الاكبر".

والجدّير بالذكّر أن الفنّانة قد إحتفلت بنجاح أغنيتها الجديدة " تيجي" بعد أن حققت نسبة مشاهدة ما يقارب الـ12 مليون مشاهدة ، وذلك عقب طرحها على قناتها الرسمية "يوتيوب".



