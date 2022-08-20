اتفرج – انت الان تتابع خبر هيفاء وهبي تتفجّر اثارة وتظهر مبللة في المسبح والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - في كل مرة تلفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي انظار الجمهور والمتابعين بصورها التي تنشرها عبر حساباتها على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تطل فيها بإطلالات تسحر محبيها.

ومؤخرا اطلت هيفاء وهبي على جمهورها من خلال مجموعة صور نشرتها عبر حسابها في انستغرام، ظهرت فيه وهي تستمتع بإجازتها في حوض السباحة وهي ترتدي المايوه، وتضع بندانة على شعرها المبلل والمنسدل ،وتضع نظارات شمسية.

انهالت تعليقات المتابعين على صور النجمة اللبنانية، وتغزل الكثير منهم بسحر إطلالتها وجمالها الملفت، مشيدين بشبابها الدائم، بينما انتقدها البعض بسبب ابراز مفاتنها بوضعيات مثيرة.

وكانت وهبي قد نشرت عبر حسابها في انستغرام صور لها وهي ترتدي جامبسوت لامع وأنيق، وبشعر منسدل ومكياج ناعم، فجرت فيها ردود المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم بها ومحبتهم لها.

يذكر ان هيفاء قد احيت مؤخرا حفلا ضخما في مدينة العلمين في الساحل الشمالي في مصر، وكان الحضور كبير جدا، وكان من بينهم مطرب المهرجانات حمو بيكا الذي احتفت فيه النجمة وارسلت له القبلات، وأهدت له أغنيتها الجديدة، وبدوره نشر بيكا صور لهما من الحفل عبر حسابه في انستغرام.

وعلى صعيد آخر، تصدرت آخر أغاني هيفاء وهبي "تيجي" ترند مواقع التواصل، وكانت قد احتفلت النجمة بنجاح الأغنية التي حصدت 10 ملايين مشاهدة منذ طرحها، ونشرت مقطع فيديو من الأغنية عبرالانستغرام بالاضافة الى صور تظهر الدول التي انتشرت فيها الأغنية ، وكتبت: "شكرا على دعمكم"، وبارك لها الجمهور هذا النجاح.

وكانت قد شاركت وهبي بكليب أغنية "لو كنت" مع الفنان أكرم حسني، وتم طرحها عبر اليوتيوب في يونيو الماضي، ولاقت صدى واسع بين الجمهور الذي أحب ظهور هيفاء الطريف في الأغنية.