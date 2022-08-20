اتفرج – انت الان تتابع خبر طلاق نسرين طافش يصدم الجمهور لن تصدق ما فعلت والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - ضجت مواقع التواصل خلال الساعات الماضية بخبر انفصال الفنانة نسرين طافش عن زوجها شريف الشرقاوي بعد 49 يوما فقط على زواجهما، وذلك بعد ان اقدمت الفنانة على خطوة صادمة.هذا وحذفت نسرين طافش جميع الصور التي تجمعها بزوجها عبر حسابها في انستغرام، ولم تترك سوى صورها القديمة قبل الزواج، ما أثارت التساؤلات حول السبب الذي جعلها تقدم على هذه الخطوة

ورجح البعض ان يكون الانفصال قد تم بين الثنائي رغم مرور اقل من شهرين فقط على زواجهما، وخاصة انه كان يظهر عليهما الانسجام والحب، بينما رجح البعض الآخر ان نسرين طافش حذفت صورها وفيديوهاتها مع زوجها بسبب حجم الانتقاد والهجوم الذي تعرضت له بسبب الوضعيات الجريئة التي ظهرا فيها من شهر العسل.

بينما فضل بعض المتابعين عدم الحكم على الأمر الا بعد ان تعلن الفنانة بشكل رسمي تؤكد فيه خبر الانفصال او نفيه، وخاصة ان الثنائي التزما الصمت حيال كل ما يقال بعد حذف صورهما المشتركة.

يذكر ان آخر ما نشرته نسرين طافش عبر حسابها في انستغرام، صورة جمعتها بزوجها بعد عودتهما من شهر العسل، وظهرا معا من داخل السيارة، واعتذرت من المتابعين بسبب غيابها وانشغالها عنهم، وذلك بعد ان نشرت مجموعة صور وفيديوهات توثق لحظات حميمية مع زوجها.وعلى صعيد آخر، كانت قد انتشرت خلال الايام الماضية خبر حمل نسرين طافش بالشهر الثالث بتوأم، وذلك بعد ان نشر احدى حسابات مواقع التواصل خبرا قال فيه: "أبشركم نسرين طافش حامل بتوأم وبالشهر الثالث"، ما اثار الجدل حول حقيقة ما نشره وخاصة ان زواجها لم يتعدى الشهرين فقط، بينما أشار البعض ان من نشر هذا الخبر يهدف لزيادة المشاهدات وتصدر الترند فقط.