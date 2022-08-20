شاهد .. انجي خوري تتجاوز الخطوط الحمراء وتنشر فيديو مثير وفاضح .. اخر ما فعلته واثار جنون العالم

فنون - كتب سعد محمود في السبت 20 أغسطس 2022 02:59 مساءً - شرت المغنية السورية أنجي خوري مقطع فيديو فاضحاً على موقع التواصل الإجتماعي، ظهرت فيه وهي شبه عارية، وترقص بطريقة مستفزة جداً.

وإرتدت أنجي ثياباً كاشفة أظهرت صدرها وبطنها بشكل واضح، مع هوت شورت باللون نفسه، كشف عن ساقيها بشكل كامل. ورأى المتابعون انها ترقص بطريقة فاضحة ومقرفة للغاية، وتمد لسانها بأسلوب مقزز، هذا الامر أغضب الجمهور، وعبروا عن إستيائهم من هذه التصرفات.

وكان قد علق سابقا أحد متابعيها على فيديو قد نشرته وهي مستلقية على السرير، مرتدية لنجري بمناسبة الميلاد، بأن أنجي خوري هي احدى الشخصيات التي برزت مستخدمة جسدها لإغراء متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي.