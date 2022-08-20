شاهد.. تكريم ميار الغيطي في المركز الكاثوليكي

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 20 أغسطس 2022 02:23 مساءً - كرم المركز الكاثوليكي الفنانة ميار الغيطي، عن دورها (دره العجمي) بمسلسل جزيرة غمام، وذلك ضمن الندوة التي أقيمت بالمركز وحفل تكريم نجوم المسلسل، مساء أمس الجمعه 19 أغسطس.

تحدثت ميار الغيطي، عن أهمية الدور وأصعب المشاهد ووجهت الشكر للاب بطرس دانيال، علي الاهتمام والتكريم كما وجهت الشكر للمخرج حسين المنباوي والمؤلف عبد الرحيم كمال وذكرت انها المرة الاولي التعاون معهما في عمل فني.

كما وجهت ميار الغيطي، الشكر لفريق وشركه الإنتاج علي هذا العمل الضخم والشكر لجميع النجوم الذين شاركوا في نجاح هذا العمل ...كما تم تكريم المخرج حسبن المنباوي والفنان طارق لطفي وضياء عبد . الخالق والفنان محمد جمعه وفريق الإنتاج والملابس.

وكشفت عن صعوبات المسلسل وقالت الشخصيات تتصاعد دراميا بشكل كبير، بالإضافة الي اللهجة الصعيدية رغم انني عملت أدوار صعيدية قبل ذلك، كما ان شخصيتي معقدة جدا وصعبة، وكنت اريد الا تظهر على أنها شخصية مفتعلة؛ لذلك بذلت فيها مجهودا كبيرا مع المخرج حسين المنباوي.