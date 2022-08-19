شاهد .. منة فضالي طالعة من حمام السباحة تتمخطر ومتابع: آخر دلع

مشاهير - كتب سعد محمود في الجمعة 19 أغسطس 2022 12:17 صباحاً - نشرت الفنانة منة فضالي، عدة صور جديدة من عطلتها الصيفية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام

و ظهرت منة فضالي من داخل حمام السباحة وعلقت قائلة :كانت أحلامي كلها ملكي ، لم أحسبها لأحد ، لقد كانوا ملجئي عندما أزعجت أعز سعادتي عندما كنت حرة.

ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم “مغامرات كوكو” بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.