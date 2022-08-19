فن ومشاهير

شاهد .. منة فضالي طالعة من حمام السباحة تتمخطر ومتابع: آخر دلع

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مشاهير - كتب سعد محمود في الجمعة 19 أغسطس 2022 12:17 صباحاً - نشرت الفنانة منة فضالي، عدة صور جديدة من عطلتها الصيفية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام
و ظهرت منة فضالي من داخل حمام السباحة وعلقت قائلة :كانت أحلامي كلها ملكي ، لم أحسبها لأحد ، لقد كانوا ملجئي عندما أزعجت أعز سعادتي عندما كنت حرة.
ويُعرض قريبا للفنانة منة فضالي فيلم “مغامرات كوكو” بطولة: بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حمدي الميرغني، شيرين رضا، أوس أوس، منة فضالي، إيهاب فهمي، نانسي صلاح، طاهر أبو فاشا، عمرو عبدالعزيز، رحمة أحمد، ومن إخراج إسماعيل فاروق.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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