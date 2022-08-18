اتفرج – انت الان تتابع خبر اتفرج – فيفي عبده تكشف عن مفاتنها بالأسود المفتوح والقصير والان مع التفاصيل

الرياض - احمد صلاح - شاركت الفنانة الاستعراضية فيفي عبده، صورة جديدة لها، وذلك عبر خاصة الاستوري على حسابها الرسمي عبر صفحتها التواصل الاجتماعي انستجرام لتبادل الصور الفيديوهات

وظهرت فيفي عبده، في الصورة وهي فستان من اللون الأسود مكشوف من منطقة الصدر والأرجل وكانت قد نشرت فيديو قامت بالرقص به في وقت سابق وهي ترتديه، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت الكثير من المكياج وأحمر الشفاء.

وتقضي الفنانة عطلتها الصيفية في الساحل الشمالي صحبته ابنتها عزة مجاهد ومجموعة من أصدقاء، حيث نشرت فيديو لها على حسابها بتطبيق انستجرام وهي تقوم سيارتها قرب البحر ومعها انبتها.