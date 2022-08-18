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جدول مهرجان القلعة 2022.. تعرف عليه بعد تعديله واستمتعوا بـ 15 يوم طرب

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اتفرج – انت الان تتابع خبر جدول مهرجان القلعة 2022.. تعرف عليه بعد تعديله واستمتعوا بـ 15 يوم طرب والان مع التفاصيل
 
الرياض - احمد صلاح - تنطلق فاعليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في مسرح المحكي في الـ 8 مساء اليوم، وهو الذي تفتتحه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وقررت الوزارة إجراء العديد من التعديلات على جدول المهرجان بعد تأجيل افتتاحه 3 أيام حداد على ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين، وهذا ما نتج عنه تعديل جدول الفعاليات.

جدول مهرجان القلعة 2022 بعد تعديله

ونقدم لكم اليوم جدول مهرجان القلعة 2022 بعد تعديله، وهو الذي يأتي كما يلي:

الأربعاء 17 أغسطس:

– أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم.

– مجموعة أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة.

– فرقة قلعة عمان للموسيقى العربية (الأردن)، قيادة صخر حتر.

– الفنان هشام عباس.

الخميس 18 أغسطس:

– فرقة لونا بودار برقص الكاتاك (الهند).

– أجمل الأغاني العالمية، صوليست فرقة أوبرا القاهرة بقيادة محمد وهيدي.

– الفنان علي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عبدالشافي.

الجمعة 19 أغسطس:

– فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.

– فريق وسط البلد.

السبت 20 أغسطس:

– نجوم الأوبرا المصرية للموسيقى العربية.

– الفنانة مروة ناجي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة إيهاب عبدالحميد.

– الفنان مدحت صالح، بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

الأحد 21 أغسطس:

– فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة عزت بسيوني

– الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها.

– الفنان مصطفى حجاج وفرقته.

الإثنين 22 أغسطس:

– بغدادي بيج باند.

– الفنانة مي كمال وفرقتها.

– الفنان أحمد جمال وفرقته.

الثلاثاء 23 أغسطس:

– فرقة موواويل «سيد إمام – عبد الرحمن بلالة».

– عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

الأربعاء 24 أغسطس:

– الفنانة تانيا قسيس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية لقيادة أحمد فكري.

– الفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

الخميس 25 أغسطس:

– كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب.

– أوركسترا النور والأمل قيادة محمد سعد باشا.

– الفنانة نوال الزغبي.

الجمعة 26 أغسطس:

– الفنانة نادية مصطفى وفرقتها.

– الفنان هاني شاكر وفرقته.

السبت 27 أغسطس:

– الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية.

– الفنانة حنان ماضي وفرقتها الموسيقية.

الأحد 28 أغسطس:

– الفنان مدحت ممدوح وفرقته.

– الفنانة لينا شاماميان.

الإثنين 29 أغسطس:

الفنانة تانيا صالح وفرقتها.

– فريق بلاك تيما.

الثلاثاء 30 أغسطس:

– الفنانة نوران أبو طالب وفرقتها.

– الفنان محمد محسن وفرقته.

الأربعاء 31 أغسطس:

– مجموعة التشيللو state of harmony.

– الفنان عمر خيرت مع أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة ناري ناجي.

وتبدأ حميع الحفلات الساعة 8 مساءاً، وسعر التذكرة هو 20 جنيهاً.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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