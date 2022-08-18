اتفرج – انت الان تتابع خبر جدول مهرجان القلعة 2022.. تعرف عليه بعد تعديله واستمتعوا بـ 15 يوم طرب والان مع التفاصيل

جدول مهرجان القلعة 2022 بعد تعديله

الرياض - احمد صلاح - تنطلق فاعليات الدورة الـ 30 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقي والغناء في مسرح المحكي في الـ 8 مساء اليوم، وهو الذي تفتتحه وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وقررت الوزارة إجراء العديد من التعديلات على جدول المهرجان بعد تأجيل افتتاحه 3 أيام حداد على ضحايا حادث حريق كنيسة أبو سيفين، وهذا ما نتج عنه تعديل جدول الفعاليات.

ونقدم لكم اليوم جدول مهرجان القلعة 2022 بعد تعديله، وهو الذي يأتي كما يلي:

الأربعاء 17 أغسطس:

– أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة الدكتور راجي المقدم.

– مجموعة أوبرا القاهرة لموسيقى الحجرة.

– فرقة قلعة عمان للموسيقى العربية (الأردن)، قيادة صخر حتر.

– الفنان هشام عباس.

الخميس 18 أغسطس:

– فرقة لونا بودار برقص الكاتاك (الهند).

– أجمل الأغاني العالمية، صوليست فرقة أوبرا القاهرة بقيادة محمد وهيدي.

– الفنان علي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة أحمد عبدالشافي.

الجمعة 19 أغسطس:

– فرقة الحضرة للإنشاد الصوفي.

– فريق وسط البلد.

السبت 20 أغسطس:

– نجوم الأوبرا المصرية للموسيقى العربية.

– الفنانة مروة ناجي، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة إيهاب عبدالحميد.

– الفنان مدحت صالح، بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

الأحد 21 أغسطس:

– فرقة الإيقاعات الشرقية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، بقيادة عزت بسيوني

– الفنانة نسمة عبد العزيز وفرقتها.

– الفنان مصطفى حجاج وفرقته.

الإثنين 22 أغسطس:

– بغدادي بيج باند.

– الفنانة مي كمال وفرقتها.

– الفنان أحمد جمال وفرقته.

الثلاثاء 23 أغسطس:

– فرقة موواويل «سيد إمام – عبد الرحمن بلالة».

– عميد الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي وفرقته.

الأربعاء 24 أغسطس:

– الفنانة تانيا قسيس، بمصاحبة الفرقة الموسيقية لقيادة أحمد فكري.

– الفنانة دينا الوديدي وفرقتها.

الخميس 25 أغسطس:

– كورال شباب وأطفال مركز تنمية المواهب.

– أوركسترا النور والأمل قيادة محمد سعد باشا.

– الفنانة نوال الزغبي.

الجمعة 26 أغسطس:

– الفنانة نادية مصطفى وفرقتها.

– الفنان هاني شاكر وفرقته.

السبت 27 أغسطس:

– الفنانة نسمة محجوب وفرقتها الموسيقية.

– الفنانة حنان ماضي وفرقتها الموسيقية.

الأحد 28 أغسطس:

– الفنان مدحت ممدوح وفرقته.

– الفنانة لينا شاماميان.

الإثنين 29 أغسطس:

الفنانة تانيا صالح وفرقتها.

– فريق بلاك تيما.

الثلاثاء 30 أغسطس:

– الفنانة نوران أبو طالب وفرقتها.

– الفنان محمد محسن وفرقته.

الأربعاء 31 أغسطس:

– مجموعة التشيللو state of harmony.

– الفنان عمر خيرت مع أوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة ناري ناجي.

وتبدأ حميع الحفلات الساعة 8 مساءاً، وسعر التذكرة هو 20 جنيهاً.