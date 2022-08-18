فن ومشاهير

وفاة الفنانة السورية أنطوانيت نجيب عن عمر 92 عاما

0 نشر
0 تبليغ

الرياض - محمد الاطلسي -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�رقت الفنانة السورية أنطوانيت نجيب الحياة، الأربعاء، عن عمر 92 عامًا، بحسب ما أعلنت نقابة الفنانين في سوريا، عبر حسابها على فيسبوك،وأعلن حفيدها الفنان فادي الشامي عن موعد تشييع جثمانها، بعد ظهر الخميس، من إحدى كنائس دمشق. وعانت الراحلة في سنوات حياتها الأخيرة، من الفشل الكلوي، وأمراض الشيخوخة، واختتمت برحيلها مسيرة فنية بدأتها أواخر ستينيات القرن الماضي، شاركت خلالها بعشرات الأعمال المسرحية، والسينمائية، والإذاعية، والتلفزيونية. وقدمت أنطوانيت نجيب في هذه المسيرة الغنية، أدوار الأم بكل تجلياتها، ما جعلها قريبةً من قلوب الجمهور العربي، ويبقى أشهر أدوارها، وأكثرها خلوداً في ذاكرة السوريين، "نعيمة" في المسلسل الشهير "الفصول الأربعة"، من إخراج السوري الراحل حاتم علي.

اقرأ أيضاَ :

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا