9 سبتمبر.. تامر عاشور يحيى حفلا بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 18 أغسطس 2022 11:22 صباحاً - يستعد الفنان تامر عاشور لإحياء حفل غنائي يوم 9 سبتمبر المقبل بفندق جولدن جويل في الإسكندرية.

وطرح الفنان تامر عاشور أغنيته الجديدة التي تحمل اسم “هي الناس” عبر القناه الرسمية الخاصة به على موقع “يوتيوب”.

تقول كلمات الأغنية: “الحلوة دي تحلم وتقولي طلبها إيه.. راضي بكل اللي تقول عليه والدنيا تجيلها في ثانيتين.. الحلوة دي أول ما تقرب من بعيد.. بفرح وبتقلب يومي عيد والفرحة معايا بفرحتين.. بالدلع وبالشقاوة.. الجمال بيزيد حلاوة.. هي دي اللي بضحكة منها قلبي تاه قدام عيونها وف ثواني راحلها.. ناسي كل حاجة مرت بيا.. حاسس إن روحي ردت فيا.. لما تبقى جنب مني كل يوم هفرح واغني دي السعادة كلها".